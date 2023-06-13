Ukrayna karşı taaruza başladı: Putin'den Batı'ya gözdağı

Rusya’nın Ukrayna’daki özel harekatına karşı taarruz başladı. Bahar taarruzunu kaçıran Kiev yönetimi ABD ve AB’nin silahları ile saldırılar yapıyor.

Ukrayna taarruzunun Herson’da Kahovka Barajı’nın hedef alan terör saldırısı sonrasında ve NATO toplantısından hemen önce başlaması dikkat çekici.

Çok sayıda Ukrayna birliğini püskürten Rusya’nın hamlesi ise uyarı niteliğinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , taktik nükleer silahların Belarus’a yerleştirileceğini açıkladı. Putin sevkiyatın 7-8 Temmuz’a kadar tamamlanacağını belirtti. NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini hatırlattı.

Rus lider ayrıca Ukrayna’nın karşı taarruza kalkışan çok sayıda birliğinin imha edildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da önce denizde imha edilen insansız deniz araçlarının görüntüleri paylaştı. Hemen sonrasında ise AB ülkelerinden alınan Leopard tanklarının yok edildiği görüntüler servis edildi.

Odessa’da Ukrayna tarafından karargâh olarak kullanılan noktalarda yok edildi. Herson’daki selle sürüklenen eşyalar liman hattına vurdu.

Ukrayna ordusu Bahmut yönünde “yaklaşık 1, 5 kilometre ilerlediklerini” duyurdu. Donetsk bölgesindeki Storojove, Blagodatne ve Makarivka yerleşim yerlerinden Rusya’dan geri alındığını savundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise bu açıklamalara karşın Zaporojye’de savunma hatlarına saldırın Ukraynalıların önlendiğini belirtti.

Çatışmalar sürerken bir yandan Kiev ve Moskova arasında yapılan görüşmeler ile esir değişimi yapıldı. Esir takasında 95 Ukraynalı asker ve 94 Rus asker serbest bırakıldı.