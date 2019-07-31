Ukrayna resmen el koydu

Ukrayna güvenlik güçleri tarafından müdahale edilen Rus bandıralı Nika Spirit gemisi hakkında karar açıklandı. Ukrayna Mahkemesi, İzmail Limanı'nda tutulan Rus gemisine resmen el koydu. Mürettebat işlemlerin ardından Rusya'ya gönderilmişti.

Ukrayna Mahkemesi, İzmail Limanı'nda tutulan Rus gemisine resmi olarak alıkoyma kararı aldı.



Ukrayna geçen hafta Rus bandıralı Nika Spirit isimli tankere Ukrayna'da bulunduğu sırada alıkoymuş, mürettebatın ise Rusya'ya dönmesine izin vermişti.



Ukrayna mahkemesi tarafından yapılan duruşmada Rus gemisinin sahte evraklarla Ukrayna'ya giriş yaptığı belirtildi. Ukrayna'nın gemiye resmi olarak alıkonmasına karar verildi.



Ukrayna makamlarınca yapılan açıklamada geminin adının geçtiğimiz Kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin 'Nika Spirit' olarak değiştirildiği ifade edildi.



Ukrayna, Rus tankerinin Kasım 2018'de Kerç Boğazı'nda Ukrayna donanmasına ait küçük zırhlı savaş gemilerini ve bir römorkörü engellediğini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada Kiev'in Rus tankeri alıkoymasının doğuracağı sonuçları iyi düşünmesi gerektiği söylenmişti.





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