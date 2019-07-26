Ukrayna Rus gemisine el koydu

Hürmüz'ün ardından Karadeniz'de de tankere el koyma vakası yaşandı. Ukrayna, Rus Tankerine el koydu. Rusya'nın tepkisinin ardından mürettebat serbest bırakıldı. Birleşmiş Miletler ise Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısında bulundu.

Ukrayna, Rus Nika Spirit isimli tankeri İzmail kentinde alıkoydu.



Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada Rus tankerinin Kasım 2018'de Kerç Boğazı'nda Ukrayna donanmasına ait küçük zırhlı savaş gemilerini ve bir römorkörü engellediği kaydedildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili konuşan bir kaynak, Kiev'in Rus tankerin alıkonulmasının Azak Denizi ve Kerç Boğazı'ndaki duruma yönelik olası sonuçlarını düşünmesi gerektiğini söyledi.



Ukrayna ise gemiyi tutmakla birlikte tankerindeki denizcileri serbest bıraktı.



Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus tankerindeki denizcileri serbest bıraktığını, fakat geminin Ukrayna'da kalacağını aktarıldı.



Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da Rus tankerinin alıkonulması olayı ile ilgili Moskova ve Kiev'e itidal çağrısı yaptı.





ulusal.com.tr

