Biden yönetimi, Ukrayna’ya uzun menzilli Amerikan silahlarıyla Rus topraklarına saldırı için izin verdi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell de bazı Avrupa Birliği ülkelerinden de izin çıktığını açıkladı.

Batı’nın bu hamlesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer doktrini güncelledi.

Rusya’nın doktrinine göre nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.

Rusya lideri yeni doktrini imzaladıktan sonra Ukrayna, Rus topraklarına Amerikan silahlarıyla saldırdı.

Moskova merkezli Adalet İçin Mücadele Vakfı Başkanı Mira Terada, son gelişmeleri Ulusal Kanal’a aktardı. Tereda, Ukrayna’nın saldırısının boşa çıkarıldığını söyledi. Tereda, "Saldırı önlendi. Roketlerin yere düşen kısımları sivil nüfusun bulunduğu bölgeye düşmedi. Yani herhangi bir yaralanma olmadı, evler ve siviller zarar görmedi." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’nın attığı 5 Amerikan füzesinin S-400 ve Pantsir SAM sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Mira Tereda, "Rusya'nın bu tür atışları önleyebildiğini ve daha az zarar vermek için bunlarla başa çıkabildiğini gösteriyor. Ancak tekrar ediyorum, şu anda gördüklerimiz Rusya'nın tüm bu süre boyunca Ukrayna'daki özel askeri operasyonda tüm NATO ülkelerine karşı savaştığını açıkça kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mira Terada, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonda zamanı iyi kullandığının altını çizdi. Tereda, "Savunma Bakanlığı’ndaki askerler zamanı Rusya’nın lehine kullandı. Silah desteği kararı, yeni bir mali destek kararı imzalanmadan Avrupa Birliği’nden ve Amerika Birleşik Devletleri’nden destek gelmeyeceğini bildikleri için bu zamanı iyi kullandılar. Biz sadece bundan faydalandık. Bence bu çok zekice. Ama kesinlikle ABD'deki başkanlık seçimleriyle bir ilgisi yok." dedi.

Rusya, Avrupa’daki hükümetleri doğalgaz kartını kullanarak belli konularda ikna etmeye çalışıyor. Terada, sahada olduğu gibi Avrupa ile ilişkilerde de Kremlin’in zamanlamasının iyi olduğu görüşünde.

Tereda, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bu gelişmenin ABD’deki seçimlerden çok dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Her şey mükemmel bir zamanlama ile ilerliyor. Şu anda sesimizi yükseltmek ve ne düşündüklerini söylemek için iyi bir zaman. Avrupa Birliği’nin bizi saygısızca tehdit etmesi yeterince uzun sürdü. Rusya'yı kullandılar ve on yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca Rusya'yı istismar ettiler. Artık yeter! Rusya için kazanma zamanı geldi. Putin de bunun için uğraşıyor. Zafer için!" dedi.