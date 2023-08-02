Ukrayna sahada kaybedince teröre sarıldı! Rusya Ukrayna'nın ABD'ye şantaj yaptığını söyledi

Ukrayna terör saldırılarını Karadeniz'e taşımaya kalkıştı. Rusya engelledi.

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Ukrayna ordusu İstanbul Boğazı'na doğru seyreden Rus bandıralı sivil nakliye gemilerini saldırı girişiminde bulundu. Rusya Donanması'na ait gemiler tüm insansız botları saldırı gerçekleşmeden tespit ederek imha etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Kiev'in İHA saldırılarını şantaj olarak yorumladı. Zaharova, "Ukrayna Rusya'daki sivil yapılara saldırarak ABD'ye şantaj yapıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zeleskiy'den sonra, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ta terör tehditleri savurdu. Podolyak, savaşın yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacağını savundu.

Karnelerle mermi alan Ukrayna ordusuna AB desteği yetersiz kaldı. Araya ABD girdi. Kiev'e mermi tedariki için Bulgaristan, Güney Kore ve Japonya’yla anlaştı.

Polonya ve Belarus sınırı da hareketli. Varşova yönetimi hava sahalarının ihlal edildiğini iddia ederek hava Belarus sınırına asker takviyesine başladı. Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların "uydurma" olduğunu açıkladı.