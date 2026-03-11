Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı

Rusya, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Avrupa’nın enerji güvenliğini doğrudan hedef alan sistematik İHA saldırılarının, hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin koordineli operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Gazprom, Ukrayna’nın Rusya’daki doğal gaz altyapısını hedef alan sistematik saldırılar düzenlediğini duyurdu. Son iki haftada ülkenin güneyindeki Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya kompresör istasyonlarına yönelik 12 ayrı saldırı girişiminin püskürtüldüğü açıklandı.

TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM DETAYI

Söz konusu tesislerin, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz sağlayan TürkAkım ve Mavi Akım hatları için stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

UKRAYNA'DAN AVRUPAYA YÖNELİK BİR SABOTE GİRİŞİMİ

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini ve doğrudan Avrupa’ya yönelik enerji akışını sabote etmeyi hedeflediğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "Rus hava savunma ve elektronik savaş sistemlerinin koordineli eylemleri sonucunda, savunulan tesise herhangi bir zarar verilmedi." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart’ta yaptığı değerlendirmede, enerji altyapılarına yönelik bu saldırı planlarının Karadeniz’deki stratejik hatları kapsadığına ve Avrupa’nın enerji güvenliğine zarar verdiğine dikkat çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Mavi Akım gazprom Ukrayna rusya
"Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı"
