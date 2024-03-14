Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı! Felakete ramak kaldı

Zaporijya Nükleer Santrali'ne Ukrayna ordusu tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda topçu birlikleri, santralin altyapısını hedef aldı. Dronların kullanıldığı saldırılarda,dizel yakıt deposunun yakınlarına patlayıcılar atıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir."

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük santrali konumunda. Toplamda 6 nükleer reaktörü bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Ruslar, 2022'de Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol altına almıştı. Hâlâ Rusların elinde olan santralin çevresinde, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nükleer tehdit teşkil ediyor. Santralin altyapısına ve dizel tankına gerçekleştirilen saldırıların nükleer bir felakete henüz yol açmamış olmasının bile şans olduğu vurgulanıyor.