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Ukrayna’da Türk vatandaşı iki kız ölü bulundu

Ukrayna’nın Harkov şehrinde Türk vatandaşı üniversite öğrencisi iki kız yaşadığı evde ölü bulundu.

Ukrayna’da Türk vatandaşı iki kız ölü bulundu

Ukrayna Ulusal Haber Ajansına (Ukrinform) göre, Harkov bölgesi Ulusal Polis Merkezi Basın Sözcüsü Olga Grabar, yaptığı açıklamada, sabah saat 09.30’da 19 yaşında bir erkeğin 31 Aralık'tan bu yana telefonlara cevap vermeyen okul arkadaşlarının bulunması amacıyla polise başvurduğunu belirtti.

Polisin yaptığı araştırmada 20 ve 22 yaşlarında iki kız öğrencinin Valentinonskiy Caddesi'nde kirada yaşadıkları evde ölü bulunduğunu aktaran Grabar, olayla ilgili olarak cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Polisin açıklamasında, ölenlerin kimlikleri ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Ukrayna basınında, Harkov Ulusal Tıp Fakültesi’nde okudukları belirtilen Türk vatandaşı her iki kız öğrencinin şiddet kullanılarak öldürüldüğü ifade edildi.  


Kaynak: AA
Etiketler; #Ukrayna
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