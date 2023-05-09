Ukrayna'dan Rus gazeteciye suikast: Moskova ABD'yi işaret etti

Rus gazeteci Zahar Prilepin, Ukrayna istihbaratının bombalı suikast girişiminden yaralı kurtuldu. Bu saldırıyla birlikte Ukrayna, Darya Dugina ve Vladlen Tatarski’nin (VILADLİN TATARSKİ) ardından üçüncü kez Rus topraklarında bir gazeteciyi hedef aldı. Kremlin, saldırının arkasında ABD’nin olduğuna işaret etti.

Prilepin, Rusya’nın orta kesimindeki Nijni Novgorod şehrinde 70 kilometre uzaklıkta bir köy yolunda arabasının altına yerleştirilen bomba düzeneğiyle suikaste uğradı. Olay sırasında direksiyon başında bulunan Prilepin’in savaş gazisi şoförü hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Prilepin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Prilepin’in operasyon geçirdiği ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, patlamayı bir terör saldırısı olarak değerlendirerek olayla ilgili bir ceza soruşturması başlattı. Suikast girişiminin baş şüphelisi Ukrayna doğumlu 29 yaşındaki Alexander Permyakov, sıcak takip sonucu yakalandı.

Ukrayna özel servislerinin talimatıyla hareket ettiğini söyleyen Permyakov, aracın geçtiği yola patlayıcı yerleştirdiğini ve uzaktan kumandayla patlattığını itiraf etti. Permyakov, 2018 yılında Ukrayna özel servisleri tarafından işe alındığını ve 2022 yılında Prilepin’i öldürmek amacıyla Rusya’ya geldiğini de kabul etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Prilepin’e yönelik suikastı yalanlamadı. Ukrayna Askeri İstihbarat Sözcüsü Andriy Yusov ise “Zahar Prilepin’in bir savaş suçlusu olduğu apaçık bir gerçek” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Prilepin’e yönelik terör saldırısı karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Açıklamada “Bir Rus gazeteci ve kamuya mal olmuş bir şahsiyete yönelik bir başka terör saldırısının Washington tarafından kınanmaması, Amerikan makamları için kendi kendini ifşa etmektedir. İlgili uluslararası kuruluşların sessizliği kabul edilemez” ifadesi kullanıldı.

Gazeteci ve roman yazarlığıyla ün yapan Prilepin, 2022’de yapılan bir ankette Rusya’nın en popüler yazarı olarak seçildi. Adil Bir Rusya Partisi eş başkanı olan Prilepin, 2021 yılında Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Devlet Duması’na seçildi. Prilepin ocak ayında Rus Ulusal Muhafızlarına katılarak cephede yer aldı.