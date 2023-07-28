Ukrayna'dan Rusya'ya bir terör saldırısı daha! Rostov bölgesinde sivilleri hedef aldılar

Ukrayna, Rus topraklarına yönelik terör saldırılarına devam ediyor. Kırım'da Kerç Köprüsü'nün bombalayan, Moskova'ya İHA'lar ile kamikaze saldırıları yapan Ukrayna, bu kez Rostov'da sivilleri hedef aldı. Değiştirilen S-200'ler ile gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda bina hasar gördü.

Ukrayna'dan Rusya'ya bir terör saldırısı daha! Rostov bölgesinde sivilleri hedef aldılar
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Ukrayna terör saldırılarını sürdürüyor. Rusya topraklarında zaman zaman sivilleri hedef alan saldırılar düzenleye Ukrayna, bir yeni saldırısını da değiştirilmiş S-200'leri kullanarak gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Rostov bölgesine gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda bina hasar aldı, siviller zarar gördü.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI UKRAYNA'NIN TERÖR SALDIRISINI DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın şehrindeki patlamaya ilişkin “Kiev rejimi, Rostov Bölgesi’nde Taganrog şehrinin konut altyapısına yönelik saldırı versiyonuna dönüştürülen S-200 hava savunma sisteminin füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirdi.” ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sisteminin Ukrayna füzesini tespit ettiği ve havada durdurduğu kaydedilen açıklamada, vurulan füzenin parçalarının Taganrog topraklarına düştüğü aktarıldı.

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Rostov bölgesine düşen füzelerden biri

ÇOK SAYIDA SİVİL UKRAYNA'NIN TERÖR SALDIRISINDAN ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, “Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda bina hasar aldı ve siviller zarar gördü.” denildi.

Öte yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Rus hava savunma sistemlerinin Azak bölgesinde ikinci bir füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rostov bölgesinin haritadaki yeri

UKRAYNA'NIN TERÖR SALDIRISINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Golubev, daha önce yaptığı açıklamada, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü duyurmuştu.

Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 10’dan fazla kişinin yaralandığı ifade edilmişti. ​​​​​​​

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