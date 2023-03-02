Ukrayna'dan Rusya'ya terör saldırısı: Putin duyurdu

Rus haber ajansları daha önce Bryansk bölgesinde bir grup Ukraynalı sabotajcının rehin aldığını bildirirken, bölge valisi bir kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı bir sabotaj grubunun sınıra yakın Rusya topraklarında sivillere bilerek ateş açtığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer sorumluluğu reddetti.

Putin, televizyondan yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın bu tür saldırılar karşısında galip geleceğini söyledi.