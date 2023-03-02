Ukrayna'dan Rusya'ya terör saldırısı: Putin duyurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel askeri operasyonlar birinci yılını geride bıraktı. Bu süreçte Ukrayna Rusya'da sivillere saldırılar düzenledi. Bu saldırıların sonuncusunda Ukraynalı teröristler sınıra yakın bölgede sivillere ateş açtı.
Rus haber ajansları daha önce Bryansk bölgesinde bir grup Ukraynalı sabotajcının rehin aldığını bildirirken, bölge valisi bir kişinin öldürüldüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı bir sabotaj grubunun sınıra yakın Rusya topraklarında sivillere bilerek ateş açtığını söyledi.
Ukraynalı yetkililer sorumluluğu reddetti.
Putin, televizyondan yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın bu tür saldırılar karşısında galip geleceğini söyledi.
Kaynak: Anadolu AjansıAliyev'den Fransa'ya sömürge tepkisi Rusya ve Çin arasında kritik görüşme Çin'den ABD'ye Kovid-19 tepkisi Atina'da tren kazasıyla ilgili protesto gösterisinde arbede