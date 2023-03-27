Ukrayna'dan silah sıkıntısı itirafı: "Saldıracak mühimmatımız yok"

Ukrayna, ABD ve Batı’dan yine silah istedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı müttefiklerinden daha fazla askeri destek göndermeden Ukrayna'nın Rus kuvvetlerine karşı taarruzunun başlayamayacağını söyledi.



Japon basınına konuşan Zelenskiy, Batı’dan daha fazla tank, top ve HIMARS roketatarları istedi. Bunlar olmadan birliklerini cepheye göndermeyeceğini belirten Zelenskiy, Avrupalı liderlere “Eğer siyasi iradeniz varsa, bize yardım etmenin bir yolunu bulabilirsiniz.” diye seslendi.



Son dönemde Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı bir bahar saldırısı başlatacağı konuşuluyordu.