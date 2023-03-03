Ukraynalı grup Rus köyüne saldırdı

Rusya'da Ukraynalı bir grup tarafından yapılan saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), silahlı saldırı sonrasında Rusya’nın Bryansk bölgesindeki durumun güvenlik güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Rus istihbaratı FSB, Bryansk bölgesindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede kontrol ve denetimlerin sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Bryansk bölgesindeki Klimovskiy’de bulunan yerleşim yerlerindeki durum kolluk kuvvetleri organlarının kontrolü altındadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yerlerde çok sayıda farklı tiplerde patlayıcının ortaya çıkarıldığı ve patlayıcıların imha çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukrayna'ya ait sabotaj grubunun silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun insansız hava aracıyla Rusya-Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırısında bir evde yangın çıktığını belirtti. Ayrıca Ukrayna topraklarından bir sabotaj keşif grubunun bölgedeki Lyubeçane köyüne sızdığı bilgisini paylaşan Bogomaz, bu grubun hareket halindeki bir otomobile ateş açtığını duyurdu.

Bogomaz, "Ateş sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabotaj grubunun ortadan kaldırılması için gerekli eylemlerde bulunuyor." ifadesini kullandı.

6 KİŞİYİ REHİN ALDILAR

Rus basınında yer alan haberlere göre de söz konusu sabotaj grubu, Lyubeçane köyündeki bir markette yaklaşık 6 kişiyi rehin aldı. Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisine (Rosgvardiya) bağlı askerler ve sabotaj grubu arasında çatışmalar yaşanıyor.

Diğer yandan, Byransk bölgesindeki Lomakovka köyüne de havan toplarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda, ölen ve yaralıların olmadığı, 2 evin hasar gördüğü aktarıldı.

KURSK BÖLGESİNE YÖNELİK SALDIRI

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdan bölgedeki Tetkino köyüne yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Starovoyt saldırıda yaralananların olduğunu belirtti.