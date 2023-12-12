Ukrayna'nın İzin Vermediği O Cami Sonunda Kırım'da Açıldı!

Yapımına 2015 yılında başlanan caminin 2019 yılında tamamlanması planlanıyordu. Uzun yıllardır bu anı bekleyenlerin başında gelen Kırım Müftüsü Emir Ali Ablaev, “Yeni camii, Kırım'ın güç ve kudretini çok ulusluluktan ve farklı dinlere gösterdiği saygıdan aldığının bir sembolü.” ifadelerini kullandı.

İlk Namaz

Cuma Camii'nde kılınan ilk namaza Kırım'ın dört bir yanından 500'den fazla Müslüman din adamı katıldı. Açılıştan son derece memnun olduğu gözlenen halkın yeni ibadethanenin her köşesinin fotoğraflarını ve videolarını çektiği gözlendi.

Kırım Cumhuriyeti Akmescit Bölgesi Baş İmamı Enver Bakiev, "Kendimi küçük bir çocuk olarak hatırlıyorum, bu caminin inşa edilmesi için para topluyorduk. Bu, bugün için beklediğimiz bir hayaldi diyebiliriz." açıklamasını yaptı.

Dört Bin Kişilik

Akmescit'teki Cuma Camii şu anda Kırım'daki Müslümanlar için en büyük ibadethane konumunda. Burada dört bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor. Ayrıca yarımadadaki en yüksek dini yapılardan biri. Dört minarenin her birinin yüksekliği 58 metre.

Cuma Camii'nin 2019'da açılmasının beklendiği ancak teslim tarihinin müteahhit firmanın değişmesi, koronavirüs salgını ve yaptırımlar sebebiyle geciktiği belirtildi. Caminin beyaz mermer kaplamaları, avizeleri ve halılarının ise Türkiye'den getirildiği bildirildi.

Rusya Onay Verdi

Kırım Müftüsü Emir Ali Ablaev, 2015 senesinde yaptığı açıklamada, Kırım'da hayata geçirmeye çalıştıkları cami projesine Rusya yönetiminin onay verdiğini anlatmış, “Kırımlı Tatarların Akmescit, Rusların ise Simferopol dediği Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin başkentinde Türkiye’nin desteğiyle aynı anda içinde beş bin Müslüman’ın ibadet edebileceği bir cami inşa edileceğini” belirtmişti.

Emir Ali Ablaev, Vladimir Putin'in cami inşaatının hızlandırılması için talimat verdiğine atıfta bulunarak, "Başkanımızın Rusya'nın çok uluslu ve çok dinli halkıyla ilgili olarak izlediği politika, muhtemelen dünyanın hiçbir yerinde hatta Müslüman ülkelerde bile bulunmuyor. Onun politikasını ve dinlere tanıdığı özgürlüğü çok takdir ediyoruz. Bu çok değerli bir şey.” ifadelerini kullandı.

Putin'in Sözleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin olarak, "Kırım'da yaşayan birçok nesil Kırım Tatarı ve Müslüman gerçekten bunun hayalini kurdu. Birçok nesil. Daha önce böyle bir şey olmamıştı ve hayal etmek bile imkansızdı ama şimdi tüm bunlar gerçekleşiyor." demişti.