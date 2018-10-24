Asya'da ulaştırma alanında dev bir adım atıldı. İran, Afganistan ve Hindistan arasında transit geçiş işbirliği mutabakatı imzalandı. Mutabakat ile İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'ndan Afganistan ve Orta Asya'ya uzanan kara ve demiryolları transit taşımacılıkta kullanılacak.

İran, Hindistan ve Afganistan, arasında transit geçiş iş birliğini öngören mutabakat imzaladı.



İran'ın başkenti Tahran'da koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya İran, Afganistan ve Hindistanlı üst düzey yetkililer katıldı. Görüşmede önemli bir mutabakata imza atıldı.



İmzalanan mutabakat ile İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'ndan başlayan kara ve demiryolları Afganistan üzerinden Orta Asya'ya kadar transit taşımacılıkta kullanılacak.



İmza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan üç ülke yöneticileri, Çabahar transit koridorunun, Çin ve Pakistan arasındaki Guadir Ekonomik Koridoru'nun da tamamlayıcısı olduğuna dikkat çekti.



İran Deniz ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Muhammed Rastad, transit taşımacılık koridorunun stratejik bir öneneme sahip olduğunu dile getirdi. Rastad, iki hafta zarfında Hindistan'dan olan Çabahar limanının geçici işletme firmasının faaliyete başlayacağını açıkladı.



Afganistan temsilcisi Ulaştırma Bakanı Yardımcısı İmameddin Verimaç de ticaretin gelişmesi ve transit geçişlerin artmasının devletlerin iş birliği olmadan gerçekleşemeyeceğini vurguladı. Ve Çabahar Limanı yoluyla taşımacılık faaliyetlerinin daha kolay yapılabileceğini söyledi.



Bir konuşma da Hindistan Dışişleri Bakanı Vekili Teri Murti yaptı. Murti, yük ve yolcu taşımacılığının mutabakat sayesinde daha kolay yapılacağını söyledi. Ardından ulaştırma alanında işbirliğinin daha fazla artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.



"Çabahar Anlaşması", Çabahar Limanı'ndan başlayan ve Afganistan ve Orta Asya'yanın derinliklerine uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısı yatırımlarını içeriyor. Anlaşma, 23 Mayıs 2016'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzayi ve Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi'nin katıldığı törenle Tahran'da imzalanmıştı.



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