Ülke alarmda! 2 günde 70 can kaybı

Doğu Afrika ülkesi Sudan, en ağır halk sağlığı krizlerinden biriyle karşı karşıya. Türkiye Gazetesi'ne göre, kolera salgını, özellikle başkent Hartum’da ölümcül bir hızla yayılıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, yalnızca iki gün içinde 70 kişi hayatını kaybetti. Salgının merkez üssü konumundaki Hartum'da binlerce kişiye bulaşan kolera, tedirginlik yaratıyor.

SALGIN KONTROLDEN ÇIKMAK ÜZERE

Hartum Eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, salı günü 1.177 vaka ve 45 ölüm, çarşamba günü ise 942 yeni vaka ve 25 ölüm kaydedildi. Sağlık sisteminin sınırlı kaynaklarla mücadele ettiği ülkede, hastaneler ve sağlık merkezleri alarm seviyesine geçti. Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın aktardığına göre, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, kolerayla mücadelede yalnızca yerel imkanların yeterli olmayacağını vurguladı. İbrahim, uluslararası kuruluşlarla daha güçlü bir iş birliği kurulması gerektiğinin altını çizerek, “Salgının önüne geçmek ve daha fazla can kaybını engellemek için koordinasyonu artırmak şart” dedi.

UNICEF: “BİR MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK RİSK ALTINDA”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan’daki tabloya ilişkin endişe verici veriler paylaştı. 15-25 Mayıs tarihleri arasında vakalarda yaklaşık dokuz kat artış yaşandığına dikkat çeken UNICEF, yıl başından bu yana bildirilen 7 bin 700’den fazla vakanın binden fazlasının 5 yaş altı çocuk olduğunu açıkladı. Kuruluşun açıklamasında, "Özellikle Hartum’da devam eden salgın nedeniyle bir milyondan fazla çocuk ölümcül risk altında" ifadesi yer aldı.