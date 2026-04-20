Ülke beşik gibi sallandı! 7.4'lük depremin ardından tsunami alarmı

Japonya'da merkez üssü Honshu Adası'nın doğu açıkları olan 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.

EMSC'ye göre, Honshu Adası açıklarında kaydedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem, tam olarak 13 kilometre (8,1 mil) derinlikte gerçekleşti.

DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

7.4 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından, oluşabilecek dev dalga tehlikesine karşı resmi tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.