Ülke beşik gibi sallandı: 7.7 büyüklüğünde deprem: 20 ölü

Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yer alan Ende şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeybatı açıklarında yerel saatle 05.58'de şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü. Ana sarsıntının hemen ardından geçen yarım saatlik süre zarfında bölge, büyüklükleri 5.9, 5.6 ve 6.1 olan üç ayrı artçı depremle sarsılmaya devam etti.

CAN KAYBI ARTIYOR: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Bölgeden gelen ilk resmi açıklamalara göre sarsıntı ağır bir bilançoya yol açtı. Maumere Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Fathur Rahman, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de enkaz altında kaldığını ifade etti. Acil durum ekipleri, depremin ardından kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

HEYELAN YOLLARI KAPATTI, UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Sarsıntının yüzeydeki etkileri gün ağardıkça daha net ortaya çıkıyor. Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena, birçok bina ve evin hasar gördüğünü ve bazı yolların heyelanlar nedeniyle kapandığını veya ulaşıma kapalı olduğunu söyledi. Lena, yetkililerin yıkımın tam boyutunu değerlendirmek için veri toplamaya devam ettiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı yapıların tamamen yıkıldığı ve bölge sakinlerinin panik halinde kendilerini dışarı attığı görüldü. Yaşanan felaketin ardından Doğu Nusa Tenggara eyaletine yapılması planlanan birçok uçuş iptal edildi.

Sarsıntının ardından Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremden etkilenen kıyı şeritleri için geçici tsunami uyarısı yayınladı. Kurum, vatandaşlara plajlardan ve nehir kıyılarından uzak durmaları ile yüksek yerlere çıkmaları çağrısında bulundu. Kıyı bölgelerinde büyük bir paniğe neden olan bu uyarı, depremden 3 saat sonra kaldırıldı.

Yaklaşık 17 bin adaya yayılmış 270 milyondan fazla nüfusa sahip Endonezya, Pasifik "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.