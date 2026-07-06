Ülke sular altında! Sel ve heyelan can aldı, ölü sayısı 19’a yükseldi

Hindistan'ın Maharaştra eyaletini vuran şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel, toprak kayması ve bina çökmelerinde 19 kişi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ülke sular altında! Sel ve heyelan can aldı, ölü sayısı 19’a yükseldi
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Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai şehrinde etkili olan sağanak yağışlar kentte büyük yıkıma neden oldu. Şehir merkezinde bir binanın çökmesi sonucu beşi çocuk olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi. Aynı kentte yağışla bağlantılı farklı olaylarda 8 kişi daha hayatını kaybederken, aralıksız süren yağışların etkisiyle devrilen iki ayrı ağaç 2 kişinin daha ölümüne yol açtı.

Felaketin vurduğu bir diğer şehir olan Pune'de ise meydana gelen heyelanın ardından bölgede çalışma yürüten ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

ULAŞIM AĞLARI FELÇ OLDU, OKULLAR KAPANDI

Şiddetli yağışların yolları sular altında bırakması kara ve demir yolu ulaşımını felç ederken, eyalet genelinde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşulları hava yolu trafiğine de ağır darbe vurdu. Mumbai'deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda yerel saatle 11.30 itibarıyla 17 uçuş iptal edildi. Havalimanındaki iki yönlü 217 uçuşta ise gecikmeler yaşanıyor.

METEOROLOJİDEN KIRMIZI ALARM

Hindistan Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların önümüzdeki iki gün boyunca eyalet genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıklayarak "kırmızı alarm" verdi. Mevcut tablonun ardından harekete geçen yetkililer, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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