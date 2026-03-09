Ülkelerinden kaçmak isteyen İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken ülkeden ayrılmak isteyen İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, dün uçuşların 100 kişiyle sınırlandırılması üzerine bileti olup da ülkeden ayrılamayan İsrailliler havalimanında gerginlik dolu anlara neden oldu.

BEN GURİON HAVALİMANI'NA GİDEN İSRAİLLİLER, UÇAĞA BİNEMEDİ

Bazı uçuşlarda 100 yerine 200 yolcunun uçağa binmesine izin verilmesinin ardından bu kararın iptal edilmesi üzerine ülkesinden kaçmak için bilet alan ve Ben Gurion Havalimanı'na giden İsrailliler, uçağa binemedi.

Ülkeden ayrılamayan İsrailliler, uçağa binemeyecekleri konusunda bilgilendirilince havalimanında kargaşa çıktı, olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

İsrailli havayolu şirketi El Al, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uygun hareket ettiklerini belirterek yolculardan özür diledi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'den ayrılanlara yönelik uçuşların 100 yolcuyla sınırlandırılmasına karar verildiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'dan başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'e karşı misillemeler devam ediyor.

İran ve Hizbullah'ın misillemeleri nedeniyle ülkede sık sık alarmlar ve sirenler çalıyor, İsrailliler günün önemli bir bölümünü sığınaklarda geçiriyor.

Öte yandan İranlılar, havalimanları veya sığınaklara değil meydanlara akın ederek ABD-İsrail saldırılarını korkusuzca protesto etmekte.

Kaynak: Anadolu Ajansı

