Ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu öldürüldü! Sokaklar ateşe verildi

Meksika'da düzenlenen askeri operasyonda, ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu ve Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" öldürüldü. Liderlerinin ölümünün ardından kartel üyeleri, yolları kapatıp araçları ateşe vererek büyük bir şiddet olayları zinciri başlattı.

Meksika federal güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera Cervantes'i, bilinen lakabıyla "El Mencho"yu düzenledikleri operasyonla öldürdü.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, CJNG'ye yönelik askeri operasyon, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara'nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında yapıldı. Yetkililer operasyonun detaylarını henüz paylaşmazken, yaşanan çatışmada CJNG elebaşı "El Mencho"nun öldürüldüğünü doğruladı.

KARTELDEN MİSİLLEME

"El Mencho"nun öldürülmesi, bölgede büyük çaplı bir şiddet dalgasına yol açtı. Örgütün misilleme eylemleri kapsamında, Jalisco başta olmak üzere ülkenin diğer bazı eyaletlerinde yollar kapatıldı, araçlar ve iş yerleri kundaklandı.

Medya ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilen araçlar ve yükselen dumanlar yer alırken, Guanajuato'da bazı iş yerlerinin yakıldığı tespit edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kartel üyeleri çok sayıda şehir içi yolu ve otoyolu ulaşıma kapattı.

Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta kentinden gelen kayıtlarda ise gökyüzünü yoğun dumanın kapladığı görüldü. Şehirdeki otobüs terminallerinde duyulan silah ve patlama sesleri, halk arasında panik ve korkuya neden oldu.

HÜKÜMETTEN "KIRMIZI ALARM" İLANI

Yaşanan şiddet olayları üzerine Jalisco eyalet hükümeti, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu. Vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yapılırken, toplu taşıma hizmetleri askıya alındı. Süreci yönetmek için federal, eyalet ve yerel yönetimlerin katılımıyla ortak bir güvenlik masası kuruldu.

ABD BAŞINA 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD, "El Mencho"yu Meksika'da "bir terör saltanatı" kurmak ve fentanil kaçakçılığı yaparak "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu. Washington yönetimi, uyuşturucu baronunun yakalanması veya mahkum edilmesiyle sonuçlanacak bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül vadetmişti.

CJNG, geçen yıldan bu yana Washington yönetimi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Meksikalı karteller arasında yer alıyor.

