Ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu öldürüldü! Sokaklar ateşe verildi

Medya ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilen araçlar ve yükselen dumanlar yer alırken, Guanajuato'da bazı iş yerlerinin yakıldığı tespit edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kartel üyeleri çok sayıda şehir içi yolu ve otoyolu ulaşıma kapattı.