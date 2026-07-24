Ülkeyi kasıp kavuran yangınların altından kan donduran vahşet çıktı: Kundakçılar kedilerin kuyruklarına yanıcı madde bağlamış

İtalya'nın güneyinde yer alan Kalabriya bölgesindeki bazı orman yangınlarının başlama şekline dair yürütülen incelemeler, kundakçıların ormanları yakmak için başvurduğu yöntemi ortaya çıkardı.

Kalabriya Bölgesel Yönetim Başkanı Roberto Occhiuto, sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili bir görüntülü mesaj paylaştı. Yangın söndürme çalışmalarında aktif görev alan Sivil Savunma Biriminin Kalabriya Bölge Direktörü Domenico Costarella'ya ait olan bu mesaj, alevlerin çıkış nedenlerine ışık tuttu. Costarella, bölgedeki yangınların çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu ifade etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara göre kundakçılar, kedilerin kuyruklarına yanıcı sıvılara batırılmış bezler bağladıktan sonra hayvanları tarla ve ormanlık alanlara salarak alevleri başlattı ve yayılmasını sağladı.

"İNSANIN EN BÜYÜK DÜŞMANI YİNE İNSAN"

Yangınların küle çevirdiği alanlarda gerçekleştirilen detaylı olay yeri incelemeleri sırasında, kedilerin adeta birer yangın çıkarıcı araç olarak kullanıldığına yönelik somut delillere ulaşıldı. Elde edilen bulgular üzerine duruma tepki gösteren Costarella, "Bunlar insanlık dışı şeyler. İnsanın en büyük düşmanı yine insan. Sadece kötü niyetli değil, aynı zamanda akıl sağlığı bozuk ve suçlu diyebileceğim bir zihniyetin ürünü bu." dedi.

Öte yandan, benzer bir tablonun son günlerde çok sayıda orman yangını ile mücadele eden Sicilya Adası'nda da yaşandığı saptandı. Sivil Savunma Sicilya Bölge Direktörü Salvo Cocina, Rainews24 kanalına yaptığı değerlendirmede adadaki yangınlarda da aynı yöntemin kullanıldığını kaydetti.

KUNDAKÇILARI İHBAR EDENLERE 1000 AVRO ÖDÜL

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından yaşanan bu durum İtalya genelinde infial yarattı. Gelişmeler üzerine harekete geçen hayvan hakları dernekleri, eylemleri gerçekleştiren sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını talep etti. Sürece hukuki boyutta müdahil olan İtalya Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği (AIDAA), kedileri yangın çıkarmak maksadıyla kullanan şahıslara karşı resmi olarak suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Dernek yönetimi ayrıca, kundakçıları ihbar ederek adalet önünde yargılanmalarını sağlayan kişilere 1000 avro para ödülü takdim edileceğini duyurdu.