Ülkeyi sarsan suikast! Eski parlamento başkanı şehrin ortasında öldürüldü

Ukrayna’nın siyasi tarihinde iz bırakan isimlerden Andriy Parubiy, Lviv’de suikasta uğradı. Olayın perde arkası araştırılıyor.

Simge Sarıyar
Ukrayna’nın önde gelen siyasi isimlerinden, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, Lviv’de düzenlenen saldırıda hedef alındı. Yerel kaynaklara göre olay bir suikast girişimi olarak değerlendirildi ve Parubiy’nin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ölümü doğruladı.

Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekili olarak görev yapmış, ayrıca 2016 yılında meclis başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

2014’TEKİ SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULMUŞTU

2014 yılında da Parubiy bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönem bir UDO (Devlet Koruma Dairesi) çalışanının, Yanukoviç döneminde planlanan saldırı için hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

SALDIRGAN MOTOSİKLETLİ KURYE KILIĞINDA YAKLAŞTI

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı. Görgü tanıkları saldırganın motosikletle Parubiy'e yaklaşıp ateş ettiğini aktardı. Suikastçının yemek siparişi uygulamasının kuryesi gibi giyindiği belirtilirken, Parubiy'i vurduktan sonra silahı çantasına saklayarak olay yerinden kaçtığı ifade edildi.


