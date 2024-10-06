Ulusal Kanal cephe hattında: "Anavatan için savaşıyoruz"

İşte sınır hattındaki Ahmet Birliği’nden çok özel görüntüler...

Rusya’nın Ukrayna’daki Özel Askeri Operasyonu’nda çok konuşulan konulardan biri de Çeçen savaşçılar oldu.



Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların devam ettiği sınır bölgesinde, Çeçen lider Ramazan Kadirov’un babası Ahmet Kadirov’un adıyla anılan Ahmet Birliği’ni ziyaret etti. Ahmet Birliği’ndeki askerlerle konuştu.



Ahmet Birliği cepheye çok yakın bir mesafede bulunduğundan askerler istihbarata karşı koyma kurallarını çok sıkı biçimde uyguluyor. Askerler çekim yapmamıza izin verdi. Ancak yerlerinin belli olmaması için ufuk çizgisini ve binaları göstermemizi istediler.



Ahmet Birliği Çeçen savaşçılar olarak anılsa da aslında farklı ülkelerden gelen askerleri içinde barındırıyor.

- Çeçen Ahmet Birliği’nde sadece Çeçen savaşçılar yok. Kazakistan’dan, Özbekistan’dan, Kırgızistan’dan; pek çok Türk Devleti’nden savaşçılar da yine Ahmet Birliği’nde görev alıyorlar.