Ulusal Kanal Fransa Temsilcisi Ali Rıza Taşdelen, Fransa'daki Sarı Yeleklilerin eylemine dair son bilgileri paylaştı. Pazartesi günü Sosyalist ve Komünist Parti milletvekillerinin hükümeti düşürmek için gensoru vereceğini ifade eden Taşdelen, Sarı Yeleklilerin eylemin başından bu yana karakterlerini koruduğunu da ifade etti. Liselilere yapılan gözaltını da değerlendiren Taşdelen, "o görüntüler şok etkisi yarattı esir gibi duvara dizilmiş ve başlarına polisler dikilmiş" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kanal Fransa Temsilcisi Ali Rıza Taşdelen'in açıklamaları özetle şöyle:



"Tüm cadde ve sokaklar tutulmuş durumda"



"Polis Paris'e giriş yollarını tuttu gelen otobüs ve arabalar tek tek aranıyor. Bugün 89 bin polis görev yapıyor, zırhlı araçlar en son 2005 yılındaki eylemlerde çıkmıştı. caddelere çıkan tüm sokaklar tutulmuş durumda. Şu an meydanda bulunan göstericilerin etrafı tamamen sarılmış durumda. Şanzelize caddesi sarı yelekliler tarafından tamamen dolduruldu. Attıkları tek slogan var "Macron istifa" ellerinde tek bayrak var Fransa bayrağı. Fransız milli marşını söyleyerek yürüyen eylemcilere polis gaz sıkmaya başladı. Eylemciler sadece Şanzelize'de değiller. Çok sayıda sarı yelekli Paris'in tüm sokaklarında"



"Hükümeti düşürmek için gensoru verilecek"



"Sosyalist ve Komünist parti milletvekilleri pazartesi günü hükümeti düşürmek için bir gensoru vereceklerini açıkladılar. Bu pazartesi günü olacak bir şey tabi bugün neler olacak yarın nasıl devam edecek bunu bilmiyoruz bu konuyla ilgili herhangi bir fikir yok. Çünkü hükümet direniyor, Sarı Yelekliler direniyor. Ama ben sarı yeleklilerin bir gram geri adım attığını görmüyorum"



"Sarı Yelekliler karakterini koruyor"



"Macron İstifa olayında, Elize sarayına girme teşebbüsleri bazı açıklamalar bunlar darbe de yapacaklar gibi açıklamalar da var böyle korkular da var. Bütün sendikalar toplandı polisin müdahalesini protesto ettiler ama sendikalar hala uzak duruyorlar. Sarı yelekliler başından bu yana gelişen karakterini koruyor"



"Liselilere yapılan gözaltılar şok etkisi yarattı"



"Liselilere yapılan gözaltılar şok etkisi yarattı. Bunlar elleri arkadan kelepçelenmiş esir gibi duvara dizilmiş ve başlarına polisler dikilmiş. Gerçekten şok görüntüler. Anne babalar burada şok içindeler çünkü liseliler bir hafta boyunca eylem yaptı ve bunların eylemini de anne babalar Sarı Yeleklilerin diye korumaya aldılar. Orada böyle bir olay yaşandı. Bu olayın Fransa'nın nasıl bir demokratik ülke olduğunu tırnak içerisinde görmüş oluyoruz"



ulusal.com.tr