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Ulusal Ordu başkent Trablus'a hava saldırısı düzenledi

General Hafter komutasındaki Ulusal Ordu başkent Trablus'a hava saldırısı düzenledi. Ramazan ayının ilk gününde General Hafter'in liderliğinde gerçekleştirilen hava saldırılarında Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlere ait bölgeler hedef alındı.

Ulusal Ordu başkent Trablus'a hava saldırısı düzenledi

Hafter'in komutasındaki Ulusal Ordu Libya'nın başkenti Trablus'a hava saldırısı düzenledi.

Saldırının Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine karşı gerçekleştirildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin, Ramazan ayının ilk haftasında Libya'daki çatışmaların durması yönünde yaptığı çağrı cevapsız kaldı.

Bölgeden gelen son haberlere göre Ulusal Ordu Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait savaş uçağını Trablus'un güneyinde düşürdü. Hafter güçleri uçağın Portekizli pilotunu yakaladıklarını iddia etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda bugüne kadar 376 kişinin hayıtını kaybettiğini, bin 822 kişinin yaralandığı duyurdu.

General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Trablus
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