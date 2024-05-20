Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Netanyahu için tutuklama talep etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Netanyahu için tutuklama talep etti
Editör: Uğur Çam
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İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Golant hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada savcılık tutuklama talep etti. Savcılıktan yapılan talepte Netanyahu'nun savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlar ı̇çı̇n cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler olduğunu söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KATLİAM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 476 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

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