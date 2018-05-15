ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına Filistinliler barış yürüyüşü ile karşılık verirken uluslararası toplum İsrail şiddetini kınadı. Amerika'nın uydusu konumundaki birkaç devlet dışında hiçbir ülke, Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor.

Mazlum Filistin halkı İsrail'in orantısız şiddetine karşı direnirken uluslararası toplumdan İsrail'e sert mesajlar verildi.Uluslararası Af Örgütü, ''Gazze'de uluslararası hukukun ve insan haklarının iğrenç şekilde çiğnenmesine tanıklık ediyoruz. Bu derhal sona ermeli'' çağrısını yaptı.Güney Afrika, İsrail'deki büyükelçisini geri çekme kararını aldı. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Bakanı Mabaya, "İsrail silahlı kuvvetlerinin Gazze sınırında gösterdiği son acımasız saldırganlığı kararlı bir biçimde kınıyoruz" dedi.Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "İsrail'in Filistin halkına karşı daha çok katliam yapmasını tetikleyen ABD'nin adımını kınadıklarını" söyledi. Hariri ''Filistinli kardeşlerimizle meşru mücadelelerinde tam bir dayanışma içinde olduğumuzu teyit ediyoruz" meajı yayınladı.Arap Birliği de İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlileri katletmesine tepki gösterdi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, bazı ülkelerin büyükelçiliğin taşınması kutlamalarına katılmalarının "utanç verici" olduğunu ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kudüs'le ilgili uluslararası kararların tek taraflı olarak gözden geçirilmesinin imkansız olduğunu vurguladı. Lavrov, 'Rusya'nın, ABD'nin Kudüs'te Büyükelçilik açma kararına olumsuz yaklaştığını açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun Gazze'de uyguladığı şiddeti kınadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüşen Macron'un İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu da arayacağı belirtildi. Ayrıca Macron'un ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını onaylamadığı vurgulandı.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, ''Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin'in başkenti olması şeklinde bir çözüm getirilmelidir'' diye konuştu. Adebahr, 'Ortadoğu politikalarıyla ilgili tutumumuzda şüphe uyandırmamak için Almanya Büyükelçisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam verdiği resepsiyona katılmadı." dedi.Suudi Arabistan da İsrail askerlerinin silahsız Filistinilere gerçek mermilerle at açıp 55 eylemciyi öldürmesini kınadı. Ancak kınama mesajında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması konusunda bir ifade yer almaması dikkat çekti.Orta Amerika ülkesi Guatemala ise, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma faaliyetlerinin tamamlandığını, Kudüs Büyükelçiliği'nin çarşamba günü resmen açılacağını açıkladı.