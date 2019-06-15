Amerika, Umman denizindeki sabotaj eylemi üzerinden 24 saat geçmeden saldırının İran tarafından yapıldığını açıkladı. Ancak ortaya çıkan detaylar tipik bir CIA kumpasını işaret ediyor

Umman Denizi'ndeki Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin hedef alındığı sabotaj eylemine ait detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kanıtlar ve ifadeler olayın bir Amerika kumpası olabileceğini ortaya koyuyor.



Washington, sabotaj eyleminin İran Devrim Muhafızları'na ait botlarca gemilere yerleştirilen mayınlar ile gerçekleştiğini iddia etti. Kanıt olarak net olmayan görüntüler servis edildi. Görüntülerin sabotaj eylemi ardından patlamayan mayınları söken İran Devrim Muhafızlarına olduğunu açıkladı. Ancak tanıklar Amerika'nın iddialarının tam tersini söylüyor.



İran tarafından kurtarılan gemi mürettebatı geminin havadan insansız hava aracına benzer bir cisimle hedef alındığını açıkladı. Washington Post'un Japon firma yetkililerine dayandırdığı haberde firma yetkilisi gemi mürettebatı ile gerçekleştirdiği görüşmede kendisine saldırının havadan gerçekleştirildiği bilgisinin aktarıldığını belirtti.



Öte yandan İran tarafından kurtarılarak Cask limanına götürülen mürettebatın 11'inin Rus vatandaşı olduğu duyruldu. Ulusal Kanal İranlı yetkililerden özel bilgilere ulaştı. Saldırının havadan gerçekleştiği Rus gemiciler tarafından da doğrulandı.



Mürettebat kontrollü ve havadan yaklaşan cismin gemiye isabeti ile birlikte patlama sesinin duyulduğunu ve ardından acil yardım sinyali yolladıkları beyanının kendileri ile paylaşıldığına dikkat çekti.



İranlı bir diğer güvenlik kaynağı ise Amerika tarafından İran hücum botlarının görüntüsü olduğu iddiası ile servis edilen kayıtlarda tutarsızlıklar olduğunu ifade etti. Görüntülerin helikopterden kaydedildiğini ve o helikopterin iddia edilen saldırı sırasında orada olmasının bir rastlantı olamayacağını söyledi.



Amerika'nın paylaştığı görüntülerle ilgili İran'dan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.



Umman Denizi'ndeki olayla ilgili Avrupa Birliği'nden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etti. İngiltere'deki ana muhalefet Partisi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ülkesinin olay karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Corbyn, "Tanker saldırılarıyla ilgili güvenilir delil olmaksızın, hükümetin retoriği sadece savaş tehdidini artıracaktır" diye yazdı.



Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Amerika'nın İran'ın saldırıdan sorumlu olduğunun kanıtı olarak gösterdiği videoyu eleştirdi. Maas, "Bu video yeterli değil." sözleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu kanıtların güvenilmez olduğunu işaret etti.



HABER: YAKUP ASLAN

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