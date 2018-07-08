Suriye'nin eski Enformasyon Bakanı Ümran El- Zubi, hayatını kaybetti. Suriye'nin emperyalizme direnişinde önemli görevler yapan Zubi, Ulusal Kanal'ın 2013 yılında Suriye'den yaptığı ilk canlı yayına konuk olmuştu.

Yıllardır emperyalizme karşı vatan savunması veren Suriye, direnişin efsane isimlerinden birini kaybetti.Suriye'de önemli çalışmalara imza atan eski Enformasyon Bakanı Ümran El Zubi, başkent Şam'da geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.Suriye direnişinin sembol isimlerinden biri olan Zubi'yi, Türk halkı ilk kez Ulusal Kanal ekranlarından tanımıştı.Suriye krizinin tırmanışa geçtiği günlerde Ulusal Kanal Ankara Temscilsici olan Fikret Akfırat ve o dönem Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni görevinde bulunan Adnan Türkkan bir ilke imza atarak Şam'dan canlı yayın yapmıştı.11 Mart 2013'te gerçekleştirilen yayında o dönem Suriye'nine enfarmosyon bakanı olan Ümran El Zubi, Şam'dan dünyaya seslenmişti.Türkiye -Suriye dostluğunu geliştirmek amacıyla Ulusal Kanal ve Suriye Radyo Televizyonu arasındaki işbirliği anlaşması da Zoubi'nin bakanlığı döneminde imzalanmıştı.