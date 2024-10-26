Ünlü fast food markasında ölümcül bakteri

ABD, McDonald's ürünlerinde tespit edilen virüs sonucu gıda skandalı ile çalkalanıyor. Dünyada gündem olan olayın ardından e. coli bakterisine ilişkin yapılan çalışmalar ilgi odağı haline gelirken, en dikkat çeken makalelerden biri ise Türkiye'den geldi.

FİRMALAR ÜRÜNLERİ TOPLATIYOR!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, söz konusu olayın kaynağının Kaliforniya merkezli bir ürün şirketi olduğunu belirtirken, bir dağıtım tesisine gönderilen soğanların çeşitli eyaletlere dağıtıldığı ve bu soğanlar içerisinde e. coli bakterisinin tespit edildiği ortaya çıktı.

Gıda skandalının ardından Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi küresel restoran zincirleri de menülerinden e. coli bakterisinin bulunabileceği soğanlı ürünleri kaldırdı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN KOLALAR BAKTERİLERE KARŞI ETKİLİYMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre; Koli basili olarak da bilinen e. coli virüsüne karşı bağışıklık kazanmanın yolları merak konusu olurken, 2015 yılında Cumhuriyet Bilim Dergisi'nde yayınlanan çalışma, Türkiye'de üretilen kolaların e. coli ve salmonella gibi bakterilere karşı antibakteriyel etkiye sahip olduğunu gözler önüne serdi.

HİSSELER DÜŞÜŞTE

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell'i bünyesinde barındıran ABD'li gıda şirketi Yum Brands hisseleri ABD borsalarında kapanışa doğru inişe geçti. Şirketin hisseleri günü yüzde 0.62 düşüşle kapattı. Gıda dağıtım şirketi UFC Foods'un hisseleri de yüzde 0.77 geriledi.