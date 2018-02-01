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Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden bu çıktı!

Brezilya'da ünlü bir fast food zincirinden alınan hamburgerin içinden iddiaya göre kurtçuk çıktı. Gördükleri karşısında şoka giren kadın uzun süre kendine gelemedi

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden bu çıktı!

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Edmagno Silva adında kişi pazar günü kendisi ve yanındaki kadın için iki adet hamburger sipariş etti.

İddiaya göre, gelen hamburgerden bir ısırık alan Edmagno hemen ısırdığını kustu.

Isırık ile fark ettiği hamburger etinde onlarca kurtçuk vardı. Olay Brazilya’daki haber siteleri ve forumlarda da paylaşıldı.


 
Brazilya’daki haber sitelerinin geçtiği bilgiye göre, durumu yetkililere bildiren Edmango Silva tatmin edici yanıtı alamayınca kayıt etmiş olduğu 15 saniyelik görüntüleri insanlarla paylaştı.

Etiketler; #brezilya #fast food
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