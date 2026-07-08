Ünlü fenomen ve sevgilisine yatak odasında kurşun yağmuru!

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 28 yaşındaki Gabriela Sanarrusia Chavarria ile erkek arkadaşı, evlerinde uyudukları sırada silahlı saldırının hedefi oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlü fenomen ve sevgilisine yatak odasında kurşun yağmuru!
Yayınlanma:

Kosta Rika'nın La Cruz bölgesinde meydana gelen korkunç olayda, Instagram ve TikTok platformlarında geniş bir kitleye sahip olan 28 yaşındaki içerik üreticisi Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarria ile 30 yaşındaki erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea, evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Gece yarısı çiftin ikamet ettiği eve zorla giren kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, doğrudan yatak odasına yönelerek yataklarında uyumakta olan talihsiz çifti acımasızca kurşun yağmuruna tuttu. Komşuların silah seslerini ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ZANLILARIN ARACI TARLADA YANMIŞ BULUNDU

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin izini süren polis ekipleri, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş bir tarlada tamamen yanmış bir cip buldu. Yapılan ilk incelemelerde, saldırganların kaçış için bu aracı kullandıkları ve ardından delilleri karartmak amacıyla ateşe vererek tarlaya terk ettikleri tespit edildi. Güvenlik güçleri, aracın tescil kayıtları üzerinden faillerin kimliğine ulaşmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

SOYGUN DEĞİL "HESAPLAŞMA": GEÇMİŞTE 2 SALDIRIDAN KURTULMUŞ

Kosta Rika Adli Soruşturma Organı (OIJ) yetkilileri, cinayetin işlenme şekli ve sergilenen profesyonellik nedeniyle olayın bir soygun olmadığını, organize suç örgütleri arasında bir "hesaplaşma" olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yapılan araştırmalarda, hayatını kaybeden fenomen Chavarria'nın geçmişte iki farklı silahlı saldırıdan yaralı kurtulduğu ve eski ortaklarının uyuşturucu ticareti bağlantıları bulunduğu öğrenildi. Polisin çifte cinayetle ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürerken, trajik ölüm sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu!İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu!Gündem
Meteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısıMeteoroloji raporu sundu! 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısıYurt
fenomen cinayet
Günün Manşetleri
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması
iflas eden denge politikası
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı!
Bakanlık düğmeye bastı
İsrail'in hezimetleri sonrası Netanyahu'nun koltuğu sallantıda!
ABD - NATO'nun Türkiye'ye kurduğu "Ukrayna" tuzağını anlattı!
5 ilde şiddetli sağanak, 2 bölgede fırtına alarmı
Çok Okunanlar
'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü! 'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü!
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
İzmir'deki feci kazadan acı haber! İzmir'deki feci kazadan acı haber!
Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Tekirdağ'da katliam gibi kaza!
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu