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Ünlü iş adamı Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

Filistinli milyarder iş adamı ve Arap Bankası Başkanı Sabih Al Masri, Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

Ünlü iş adamı Suudi Arabistan'da gözaltına alındı

Filistinli milyarder ve Arap Bankası Başkanı Sabih Al Masri, iş seyahati için gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındı.

Masri'nin Ürdün ve Suudi Arabistan vatandaşlıkları da bulunuyor. 

İki ülkede de yatırımları bulunan Masri'nin Ürdün Kralı Abdullah'la yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Filistin kökenli iş adamının Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonlarının ardından ülkeye ilk kez giriş yaptığı bildirildi. 

İş adamına, Riyad'a gitmeden önce ise yakınları tarafından gitmemesi yönünde uyarılar yapıldığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #riyad #gözaltı #suudi arabistan #filistin
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