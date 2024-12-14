Ünlü moda ikonunun trajik sonu! 100 metreden düştü

Moda dünyası, Mango’nun kurucusu ve İspanya’nın en zengin iş insanlarından biri olan İsak Andiç’in ani kaybıyla sarsıldı. 71 yaşındaki iş adamı, Katalonya’nın ünlü Monserrat dağlık bölgesinde bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşında İspanya’ya göç eden Andiç, Barselona’da yaşamını sürdürüyordu.

KATALONYA HÜKÜMETİ’NDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Salvador İlla Roca, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Andiç’in kaybını şu sözlerle andı: “Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum."

TEKSTİL SEKTÖRÜNE DAMGA VURDU

1953 yılında İstanbul’da bir Sefarad Yahudisi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İsak Andiç, 1979 yılında tekstil sektörüne adım attı. 1984’te Mango’yu kuran Andiç, markayı kısa sürede uluslararası moda devlerinden biri haline getirdi.

100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Mango, bugün dünya çapında bilinirliğe sahip bir marka olarak milyonlarca kişiye ulaşıyor.

FORBES LİSTESİNDE ZİRVEDE YER ALIYORDU

2024 yılında Forbes dergisi tarafından açıklanan listeye göre, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya’nın en zengin 5’inci iş insanı olarak gösterilen Andiç, iş dünyasında büyük bir saygınlık kazanmıştı.