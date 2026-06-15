Ünlü müzisyen helikopter kazasında hayatını kaybetti

Olay, Pazar günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti semalarında meydana geldi. Bölgede uçuş gerçekleştiren iki helikopter havada çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki helikopterde bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler arasında dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Amerikalı alternatif pop müzisyeni ve internet fenomeni Oliver Tree de yer alıyor. Kazaya karışan helikopterlerden birinin 32 yaşındaki pilotunun, kaza sırasında dünya turunda olduğu bildirildi.

20 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri kontrolden çıkarak bir otomobil bayisinin otoparkına düştü. Çakılmanın etkisiyle otoparkta bulunan yaklaşık 20 araç kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Brezilya medyasında yayınlanan görüntülerde, helikopterlerden birinin gökyüzünden hızla aşağıya düştüğü, kaza yerinden ise devasa alevlerin ve yoğun duman tabakasının yükseldiği anlar kaydedildi. Rio de Janeiro Eyaleti Askeri İtfaiyesi, yerel saatle 09:00 (GMT 12:00) civarında gelen ihbarlar üzerine kaza kırım bölgesine sevk edildi. Yetkililer, iki helikopterin çarpışma nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre, "Gaspi" lakabıyla da bilinen Arjantinli ünlü içerik üreticisi Gaspar Prim Diaz'ın da helikopterlerden birinin içinde olduğu düşünülüyor. Kazaya karışan ilk helikopterin yolcu ve mürettebat listesinde Oliver Tree'nin yanı sıra Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale ve pilot Alexandre Souza yer alıyordu. Çarpışan ikinci uçağın mürettebat listesinde ise sadece pilot Charles Marsillac'ın adının kayıtlı olduğu açıklandı.

Trajik kazayla ilgili incelemeler sürüyor.