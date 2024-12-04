Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sinema dünyasının sevilen isimlerinden Scott L. Schwartz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu, başta Ocean's Eleven serisi olmak üzere birçok yapımdaki performansıyla hafızalarda iz bırakmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Philadelphia doğumlu Schwartz, özellikle George Clooney ve Brad Pitt’in başrollerini paylaştığı Ocean's Eleven serisinde canlandırdığı "Bruiser" karakteriyle tanınıyordu. Ayrıca Scorpion King, Castle ve Ocean's 13 gibi yapımlarda da yer aldı.

Scott L. Schwartz’ın vefatı sinema dünyasında üzüntüyle karşılandı. Rol arkadaşı George Clooney, oyuncuya dair duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Scott'ın aramızdan ayrıldığını duyduğuma çok üzüldüm. Birlikte üç filmde çalıştık ve ondan aldığım yumruklar kadar nazik olanını hiç görmedim."

Schwartz, uzun yıllardır mücadele ettiği kalp yetmezliğine yenik düşerken, sevenlerini ve sinema dünyasını yasa boğdu.

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