Ünlü peynir markasından skandal! Kısırlığa sebep oluyor: Marketlerden kaldırıldı

Dünyanın birçok yerinde satılan Villa Gusto markalı 125 gramlık mozzarella peynirlerinde mikroplastik bulunması nedeniyle ürünlerin geri çağrılması kararı alındı. Mikroplastiklerin kısırlık ve diğer sağlık sorunlarına yol açma riski, tüketiciler arasında ciddi bir endişe yarattı.

# peynir # kısırlık
Editör: Mert Sagit
Ünlü peynir markasından skandal! Kısırlığa sebep oluyor: Marketlerden kaldırıldı - Resim: 1

Villa Gusto'nun mozzarella peynirlerinde yüksek miktarda mikroplastik tespit edildi. 

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Ünlü peynir markasından skandal! Kısırlığa sebep oluyor: Marketlerden kaldırıldı - Resim: 2

Bu durum, kısırlık başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilecek ciddi riskler taşıyor.

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Ünlü peynir markasından skandal! Kısırlığa sebep oluyor: Marketlerden kaldırıldı - Resim: 3

Firma yetkilileri, üretimde büyük bir hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi ve tüm ürünlerin geri çekileceğini duyurdu.

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Ünlü peynir markasından skandal! Kısırlığa sebep oluyor: Marketlerden kaldırıldı - Resim: 4

DÜNYA'NIN DÖRT BİR YANINDA SATILIYORDU

Dünya genelinde birçok ülkede satılan mozzarella peynirlerinde mikroplastik tespit edildi.

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