Ünlü peynir markasından skandal! Kısırlığa sebep oluyor: Marketlerden kaldırıldı
Dünyanın birçok yerinde satılan Villa Gusto markalı 125 gramlık mozzarella peynirlerinde mikroplastik bulunması nedeniyle ürünlerin geri çağrılması kararı alındı. Mikroplastiklerin kısırlık ve diğer sağlık sorunlarına yol açma riski, tüketiciler arasında ciddi bir endişe yarattı.
Villa Gusto'nun mozzarella peynirlerinde yüksek miktarda mikroplastik tespit edildi.
Bu durum, kısırlık başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilecek ciddi riskler taşıyor.
Firma yetkilileri, üretimde büyük bir hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi ve tüm ürünlerin geri çekileceğini duyurdu.
DÜNYA'NIN DÖRT BİR YANINDA SATILIYORDU
Dünya genelinde birçok ülkede satılan mozzarella peynirlerinde mikroplastik tespit edildi.