Ünlü rapçi vurularak öldürüldü

Amerikalı rapçi Ralan Styles, "Baby Shark" şarkısıyla tanınarak dikkatleri üzerine çekti. Ohio'da meydana gelen bir soygun girişiminde, kendisini soymaya çalışanlara direnen 22 yaşındaki Styles, vurularak hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü rapçi vurularak öldürüldü
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Asıl adı Michael Robinson olan sanatçı, polis memurları tarafından olay yerinde sabah 5'te vurulmuş halde bulundu. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen Styles kurtarılamadı.

Saldırgan ise tutuklandı.

Ralan Styles'ın rapçi olan erkek kardeşi Lil Goat, Instagram üzerinden acı haberi duyurarak duygularını paylaştı. Lil Goat, paylaşımında, "Küçük kardeşim, hala beni aramanı ve tüm bunların bir şaka olduğunu söylemeni bekliyorum. Kalbim kırıldı. Seni seviyorum kardeşim. Ben yaşadıkça asla ölmeyeceksin." ifadelerini kullandı.

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Ünlü rapçi hayatını kaybetti
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