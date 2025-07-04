Ünlü şarkıcının özel sağlık bilgileri izinsiz paylaşıldı. Hastane, veri ihlali nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Peru’daki konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal eden Shakira, bu kez hastanede yaşanan gizlilik ihlaliyle gündemde. Ünlü sanatçının özel tıbbi bilgileri internete sızdırıldı. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sonucunda ilgili hastaneye para cezası kesildi.