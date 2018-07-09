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Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de

Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Azez bölgesini ziyaret etti. Öz, Suriyeli çocukları muayene etti, onlarla oyun oynayıp, hediyeler dağıttı.

Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de

Önce Gaziantep'teki çadır kampı ziyaret etti, sonra AFAD ile birlikte Suriye'nin Azez bölgesine gitti. 

Dünyaca ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgedeki okulları ve hastaneleri gezdi. 

Ekipmanları inceledi, Suriyeli doktorlarla sohbet etti. 

Çocuklarla çocuk olan Öz, onlarla birlikte resim yaptı, oyun oynadı.  

Çocuklara hediyeler dağıtan ünlü cerrah, dikkatini çeken küçük bir kızı muayene etti. Daha sonra küçük kızın ailesinin evine gitti. 

Suriyeli Yasin ailesinin küçük kızı Zeynep, 12 yaşında... 

Öz'e göre biran önce muayene edilmesi gerekiyor. 

AFAD ekiplerinden Türkiye'de tedavi için destek isteyen Öz, ameliyata katıkı sağlayabileceğini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mehmet öz #ünlü cerrah mehmet öz #azez
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