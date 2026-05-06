Ünlü Türk YouTuber Ruhi Çenet de gemideydi! İspanya, hantavirüs karantinasındaki yolcu gemisini Kanarya Adaları'na kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mayıs'tan bu yana Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) açıklarında karantinada bekleyen gemideki 147 mürettebat ve yolcuyu bölgenin kabul edemeyeceğini bildirdi.

Bu gelişme üzerine İspanya Sağlık Bakanlığı devreye girerek geminin Kanarya Adaları'na yönlendirilmesine karar verdi. Bakanlık, alınan kararın gerekçesini şu açıklamayla duyurdu: "Kanarya Adaları, gerekli kapasiteye sahip en yakın konumdur. İspanya'nın bu insanlara, aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğunu göz önünde bulundurarak ahlaki ve hukuki yardım yükümlülüğü vardır"

İspanya, Hollanda'nın resmi talebi doğrultusunda, virüsten durumu ağırlaşan gemi doktorunun sevki için yapılacak tıbbi uçuşa da onay verdi. Acil medikal tahliyelerin tamamlanmasının ardından gemi, Kanarya Adaları'na doğru hareket edecek.

OKYANUSTA 3 GÜNLÜK YENİ ROTA

MV Hondius'un işletmeciliğini üstlenen Oceanwide Expeditions, geminin Kanarya Adaları'na yapacağı yolculuğun üç gün süreceğini bildirdi. Şirketin paylaştığı bilgilere göre gemi, Gran Canaria veya Tenerife limanlarından birine yanaşacak. Ayrıca doktorun dışında iki mürettebatın daha acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

ÜNLÜ YOUTUBER RUHİ ÇENET DE GEMİDEYDİ

Geminin yolcuları arasında yer alan Türk Youtuber Ruhi Çenet, yayınladığı bir videoyla yaşadıklarını anlattı. Kendi sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli testleri yaptırdığını duyuran Çenet, son varış noktası olan Cape Verde'nin gemiyi virüs nedeniyle kabul etmediğini aktardı. Gemi yönetiminin, ilk ölüm vakasında bulaşıcı hastalık ihtimalini ciddiye almadığını belirten Çenet, "Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus şartları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24. günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu açığa çıktı" dedi.

İlk vefatın sebebinin hantavirüsü olduğunun sonradan netleştiğini vurgulayan Çenet, "Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı.

3 ÖLÜ, 7 VAKA

Arjantin'den 1 Nisan tarihinde ayrılan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına demirleyen gemide 23 farklı ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat yer alıyor. Süreç boyunca toplam yedi kişide hantavirüsü tespit edilirken, üç kişi virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu 11 Nisan'da yaşamını yitirdi. Cenazesi 24 Nisan'a kadar gemide tutulduktan sonra eşiyle birlikte Saint Helena adasında karaya çıkarıldı. Tahliye sırasında hafif belirtiler taşıyan eşi, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine giden uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve 26 Nisan'da hayatını kaybetti. Gemide bulunan bir Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. DSÖ, Johannesburg uçuşunda hayatını kaybeden kadının temas ettiği diğer yolcuların takibini sürdürüyor.