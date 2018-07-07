Chris Brown, Florida konserinden sonra gözaltına alındı.

Ünlü R&B yıldızı Chris Brown, Florida konserinden sonra gözaltına alındı.



The Guardian'ın haberine göre ünlü şarkıcı Chris Brown, son albümü Heartbreak on a Full Moon için düzenlediği turne kapsamında, perşembe günü Florida'nın West Palm Beach şehrinde konser verdi. Konserden hemen sonra Brown'ın, darp suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. 29 yaşındaki şarkıcı, 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.



Chris Brown hakkında kimin şikayetçi olduğu, henüz bilinmiyor.



ABD listelerinde ilk 5'e girmeyi başarmış 7 albüme ve sayısız hit parçaya sahip Brown'ın, adli nedenlerle başını sıkça derde soktuğu, bilinen bir durum.



Şiddet suçları konusunda sicili epey kabarık olan şarkıcı, 2009 yılında o zamanki kız arkadaşı Rihanna'yı feci şekilde darp etmiş, bu olay üzerine dünya gündemine oturmuştu.



