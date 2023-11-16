UNRWA: "Şimdi Ateşkese ve Yakıta İhtiyacımız Var"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Cenevre Ofisinde İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son durumu aktarmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"(Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz" ifadesini kullanan Lazzarini, Gazze'deki hiçbir bölgenin güvenli olmadığını söyledi.