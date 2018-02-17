Ürdün halkı, Kral Abudllah'ın tahttan inmesi ve İsrail ile Amerika'ya karşı tavır alınmasını istiyor. Meydanların hınca hınç dolduğu gösteriler üç gündür devam ediyor.

Ürdün'de halk harekete geçti. Ülkede günlerdir İsrail ve Amerika karşıtı gösteriler düzenleniyor.



Kral Abudllah'ın tahttan inmesini isten Ürdünlüler meydanları doldurdu. Hınca hınç dolu alanlardan "Abdullah git" sesleri yükseldi.



Halk eylemlerde kralın yanı sıra Suudi Arabistan'a da tepki gösterdi. Nedeni ise Riyad'ın ve Kral Abdullah'ın Türkiye'deki Kudüs zirvesinde ikircikli tavır takınması. Ürdün sokaklarını hareketlendiren bir diğer etken Filistin meselesi...



Siyasi konuların yanı sıra Amman yönetiminin ekonomi politikaları da ülkedeki sosyal belirsizliği yükseltiyor. Ekonomik yardımların askıya alınması göstericilerin şikayetçi olduğu konuların başında geliyor.



Üç gündür devam eden gösterilerde Kral Abudllah'ın tahttan inmesi ve İsrail ile Amerika'ya karşı tavır alınması talepleri dile getiriliyor.







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