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Ürdün Kralı, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefonda görüştü.

Ürdün Kralı, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Al Sani'yi aradı.

Liderler ikili ilişkiler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan Al Jazeera televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.

Ürdün Temmuz'da, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin Doha Büyükelçisi olarak atanmasını kararlaştırmıştı. Katar da Şeyh Suud bin Nasır bin Casim bin Muhammed'in Amman'a olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ürdün Kralı 2. Abdullah #Ürdün #Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani #katar
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