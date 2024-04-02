USGS açıkladı! 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
USGS'ye göre Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 72,9 kilometre altında gerçekleşti. Deprem Japonya'da meydana geldi...
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.
5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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