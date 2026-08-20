USGS duyurdu 5,7 ile sallandı! İşte ilk bilgiler

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İlk belirlemelere göre sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
USGS duyurdu 5,7 ile sallandı! İşte ilk bilgiler
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan sismik verilere göre, depremin merkez üssü Ruteng kasabasının yaklaşık 32 kilometre kuzeydoğusu olarak tespit edildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde sığ odaklı olarak gerçekleşen 5,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgedeki yerel yetkililer saha tarama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar resmi makamlara bildirilen herhangi bir hasar veya can kaybı bulunmuyor.

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