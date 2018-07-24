Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, ülkenin kuzeybatısındaki ana uydu fırlatma istasyonunu imha ettiği açıklandı. İddia, ABD merkezli 'North 38' adlı gözlem örgütünün yeni çekilen ticari uydu fotoğraflarına dayandırıldı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, başkent Pyongyang'ın kuzeydoğusunda bulunan ana uydu fırlatma istasyonu Sohae'deki bazı tesisleri sökmeye başladığı açıklandı.



Açıklama ABD merkezli 'North 38' adlı gözlem örgütünün yeni çekilen uydu fotoğraflarına dayandırıldı.



'North 38' istasyonun 20 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasında çekilen fotoğraflarının tesisteki söküm işlemlerini doğruladığını belirtti.



Balistik füzeler ile uzaya yollanan araçlar için kullanılmış olan bir füze motoru deneme platformunun da söküldüğü belirtiliyor. Sökülen bölümler arasında uzaya yollanan araçların fırlatılmadan önce birleştirildiği raylı montaj hattı da bulunuyor.



Güney Kore Cumhurbaşkanlığı da Sohae fırlatma alanında bazı söküm işlemleri tespit ettiğini duyurdu.



ABD Başkanı Trump dün Twitter'da yaptığı paylaşımda Kore ile ilişkilerdeki gelişmelerden mutlu olduğunu belirtmişti. Trump, Pyongyang'ın son 9 aydır herhangi bir füze denemesi ya da nükleer deneme yapmadığını da açıklamıştı.



ulusal.com.tr