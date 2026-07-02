Uykusunda yüzüne yarasa dokunan 11 Yaşındaki çocuk kuduzdan öldü

Canadian Medical Association Journal (CMAJ) gazetesinde yayımlanan detaylı vaka raporu, sinsi ilerleyen virüsün ve teşhis sürecindeki gecikmelerin acı faturasını gözler önüne serdi.

GÖRÜNÜRDE YARA OLMAYINCA AİLE DOKTORA GİTMEDİ

2024 yılında yaşanan ancak tıp dergisinde yeni yayımlanan rapora göre olay, ailenin Ontario’daki kır evinde tatilde olduğu sırada gerçekleşti:

Gece Yarısı Temas: Çocuk, uykusundan yüzünde (burnunda ve ağzında) hissettiği bir yarasa nedeniyle uyandı. Hayvanı yüzünden hızla uzaklaştırdı.

Yarasa Serbest Bırakıldı: Çocuğun babası odadaki yarasayı bir tencere/kap yardımıyla yakalayarak dışarı saldı.

İhmal Edilen Tehlike: Çocuğun yüzünde görünür bir ısırık izi, tırmalama veya kanama olmaması, ayrıca yarasanın "olağan dışı" hareketler sergilememesi nedeniyle aile ilk aşamada tıbbi yardım ya da kuduz aşısı (PEP) alma ihtiyacı duymadı.

TEŞHİS SÜRECİNDE BÜYÜK GECİKME: FELÇ VE UÇUK SANILDI

Olaydan tam 19 gün sonra genç hastada yüz uyuşması, karıncalanma ve şişlik şikayetleri baş gösterdi. Bu aşamadan sonra sağlık sisteminde yaşanan teşhis karmaşası süreci daha da zorlaştırdı:

İlk Teşhis (Yüz Felci): Ailenin başvurduğu ilk klinik, belirtileri geçici yüz felci (Bell's Palsy) olarak yorumladı ve herpes (uçuk) virüsüne bağlı olduğunu düşünerek antiviral ilaç tedavisi uyguladı. Ancak çocuk yutma güçlüğü nedeniyle hapları yutamadı.

İkinci Teşhis (Diş Eti Enfeksiyonu): Durumun kötüleşmesi üzerine ertesi gün gidilen acil serviste bu kez ağız ve diş eti enfeksiyonu şüphesi üzerinde duruldu. Aile acil servis doktoruna yarasa temasından bahsetti ve kamu sağlığı birimlerine haber verildi; ancak çocuk yine de eve gönderildi.

Kritik Kırılma: Ertesi sabah çocuk; konuşma bozukluğu, şiddetli yüz felci, 39 derece ateş, kafa karışıklığı ve görsel halüsinasyonlar (hayal görme) şikayetleriyle hastaneye geri döndü.

REKOR SÜREDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hızla pediatri yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve solunum cihazına (entübe) bağlanan çocukta, Manitoba Üniversitesi uzmanları kuduz şüphesini kesinleştirmek için tükürük testi uyguladı. PCR testleri sonucunda çocukta yarasa kaynaklı kuduz virüsü varyantı tespit edildi.

Tıp ekibi, virüsü durdurabilmek adına doğrudan beyin ventriküllerine antikor infüzyonu veya deneysel gen terapisi gibi yöntemleri masaya yatırdı ancak hastalığın çok hızlı ilerlemesi ve bu tedavilerin kanıtlanmış bir başarısı olmaması nedeniyle süreç uygulanamadı. Hastaneye yatışının 5. gününde beyin sapı reflekslerini tamamen kaybeden çocuğun yaşam destek ünitesi, 17. günde ailesinin onayıyla kapatıldı.

UZMANLARDAN REHBER UYARI: BATSININ ISIRIĞI HİSSEDİLMEYEBİLİR

Kanada Veteriner Hekimler Birliği verilerine göre, ülkede 1924 yılından bu yana kuduz kaynaklı sadece 28 insan ölümü kaydedildi. Ontario eyaletinde ise bu vaka, 1967 yılından beri görülen ilk yerel kuduz ölümü oldu.

Uzmanların Hayati Uyarısı: Yarasaların dişleri ve pençeleri o kadar küçük ve keskindir ki, uykuda veya farkında olmadan gerçekleşen bir ısırık ciltte hiçbir iz bırakmayabilir. Bu nedenle, kapalı bir odada yarasayla uyanılması veya cilde en ufak bir yarasa teması olması durumunda, ortada hiçbir yara olmasa bile derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve kuduz aşı takvimine başlanmalıdır. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra kuduzun geri dönüşü yoktur.